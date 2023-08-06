Наденьте это немедленно: в Абхазии в 20 раз увеличили штраф за хождение в купальнике

В любимом месте отдыха россиян в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальнике или обнажёнными. Теперь отдыхающие рискуют заплатить 6000 рублей за прогулку от побережья до отеля без одежды поверх плавательного костюма. Изменения в норму Кодекса об административных правонарушениях парламент Абхазии внёс ещё в июне, а теперь они вступили в силу.

Причиной запрета пляжной одежды для отдыхающих стало их неподобающее поведение. По мнению авторов законопроекта, туристы часто появляются в общественных местах в купальнике или вообще с полностью открытым торсом. Это неприемлемо для местных жителей, поэтому теперь за подобный вид придется платить серьёзный штраф. В пояснительной записке к законопроекту авторы указали следующее:

Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодёжи.