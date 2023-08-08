Семь человек погибли из-за оползней и наводнений во Вьетнаме

В северной части Вьетнама долгое время шли проливные дожди. В результате регион столкнулся с наводнениями и оползнями. По сообщениям местных изданий, погибли семь человек, двое из которых дети.
Проливные дожди, характерные для этого региона, в этом году удивили местные социальные службы. Обильные осадки привели к оползням в горных районах и наводнениям в городских. Помимо человеческих жертв, значительный ущерб причинён инфраструктуре и имуществу: пострадали поселения и дороги. Восемь домов полностью разрушены. Обломки оползня заблокировали доступ к одной из коммун. В некоторых районах отключили электроэнергию.
Дети 2021 и 2023 годов рождения погибли из-за оползня, в их дом попали камни. 23-летний мужчина также был сметён грунтом и горными породами.
По сообщениями синоптиков, проливные дожди в этой местности не заканчиваются. Ещё несколько дней они будут создавать условия для оползней и наводнений. Местные власти запретили проезд через опасные горные склоны. Некоторые поселения были эвакуированы.
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