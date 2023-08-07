Китай уходит под воду из-за сильных ливней: число жертв продолжает расти
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В Китае больше недели продолжается погодный апокалипсис. В результате обильных ливней, вызвавших наводнения в городе Шулань, число погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.
Ситуация ухудшается, цифры растут. Несколько дней заместитель мэра города Шулань Ло Сюйдун и два муниципальных чиновника считались пропавшими без вести. Однако их судьба оказалась трагичной – они признаны погибшими.
Общее число пострадавших составляет почти 45 тысяч человек в 13 разных районах. Сотни тысяч жителей были эвакуированы.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал максимально возможно сократить число жертв и предпринять все необходимые меры для предотвращения новых бедствий в результате наводнений.
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