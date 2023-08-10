В коллаборации Билли Айлиш и Nike пополнение: звезда создала для бренда экопару

Гигант спортивной одежды и певица представили очередной результат сотрудничества. В этом году Билли обновила Nike Alpha Force Low. Знаменитые кроссовки, которые были созданы в 80-х для баскетболиста Майкла Джордана, теперь однозначно выйдут за пределы спортивной индустрии, ведь всё, что носит и создаёт Билли, становится классикой стритстайла.

Nike Alpha Force Low Фото: sevenstore.com

Nike Alpha Force Low Фото: sevenstore.com

Nike и Айлиш сотрудничают с 2019 года. Вместе им удалось обновить уже не одну пару кроссовок. Теперь пришла очередь Alpha Force Low. Новую модель представили 8 августа. Это переосмысление баскетбольной классики, Билли только добавила актуальности паре.

Узнаваемые особенности модели остались неизменными: кожаный гладкий верх с ремешками на липучке и каблук с «лыжной фиксацией» на месте. Alpha Force Low выйдут в красном и чёрном цветах.

Для певицы очень важна забота об экологии, поэтому в сотрудничестве с Nike они решили сделать кроссовки «зелёными». Для их производства Билли нашла альтернативу натуральным материалам. Она не уступает по качеству: синтетическая кожа, подкладка из переработанного полиэстера и чернила из водорослей для окраски обуви.