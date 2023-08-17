В Крылатском пройдут соревнования «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe 2023»

18-20 августа в Москве состоится масштабный фестиваль спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023». В одном из самых красивых мест столицы состоятся женский и детские забеги, соревнования по триатлону среди детей, заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на дистанции OLYMPIC и командная эстафета SUPERSPRINT RELAY.
В рамках соревнований пройдут также чемпионат России по триатлону (дисциплины — триатлон и триатлон-эстафета), Всероссийские соревнования по триатлону в дисциплине триатлон-спринт среди юниоров.
IRONSTAR
Фото: Пресс-служба
IRONSTAR
Фото: Пресс-служба
Откроет фестиваль спорта по традиции детский забег STARKIDS. Юные спортсмены от 0 до 7 лет пробегут дистанцию 500 м, а атлеты от 8 до 12 лет – 1000 м. Продолжением первого дня соревнований станет женский забег IRONLADY. Девушки пробегут 5 км по набережной гребного канала.
Во второй соревновательный день состоятся триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолеют поэтапно 1,5 км во время плавания, 40 км в рамках велоэтапа и 10 км во время забега.
IRONSTAR
Фото: Пресс-служба
IRONSTAR
Фото: Пресс-служба
В третий день фестиваля пройдёт эстафетная гонка SUPERSPRINT RELAY. В команде – по два или четыре спортсмена, каждый из которых последовательно проходит все три этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонку на 5 км и забег на 1,5 км.
Далее состоится детский кубок ФТР, в котором примут участие дети от 4 до 12 лет на разных дистанциях. Завершением фестиваля станут заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно).
Генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин рассказал о целях соревнований.
Второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России мы проводим соревнования в Крылатском. Три дня в рамках фестиваля будут соревноваться и дети, и юниоры, и взрослые атлеты. Такая палитра аудитории позволяет стать частью большого спортивного сообщества с самых ранних лет и вдохновляться на развитие и достижения.
- 17 августа 2023
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 16 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 15 августа 2023
-
18:30
-
16:58
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 14 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 13 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 12 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 11 августа 2023
-
18:30