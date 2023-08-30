Россиянка пропала во время дайвинга в Египте: что известно на данный момент

Туристка из Петербурга не всплыла после погружения недалеко от острова Гифтун, в Египте. Девушка была опытным дайвером. Вместе с мужем они погружались не в первый раз. Местные экстренные службы прекратили поиски, так как пришли к выводу, что шансов найти девушку живой нет.

Теперь муж будет искать её самостоятельно. Причина трагедии не установлена, опытные дайверы предполагают, что всему виной азотное отравление.

Кристина — так зовут пропавшую, поехала вместе с мужем в десятидневный тур в Хургаду. На 26 августа у пары был запланирован дайвинг. Это было погружение для опытных любителей подводного плавания. Поэтому разрешённая глубина была больше, чем в любительском дайвинге, — 90 м. Но пара превысила и эту отметку и спустилась еще ниже. На глубине 110 метров муж девушки почувствовал себя плохо и всплыл, а она осталась.

Опытные дайверы предполагают, что причиной стало отравление азотом. Такое бывает при погружении на большую глубину. В таком случае у человека возникают проблемы с координацией движений, чувство страха или эйфории.

Муж девушки организовал поиски. Её искали с нескольких кораблей, были задействованы вертолёты и квадрокоптеры. Эксперты сразу предсказывали, что обнаружение пропавшей практически невозможно из-за течений и морских животных на большой глубине.

Опытный дайвер, который искал Кристину, предположил, что её унесло в открытое море. Теперь операция по спасению официально прекращена. В России у девушки осталось четверо сыновей.