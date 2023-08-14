Страшная трагедия в российском спорте. В 21 год не стало Родиона Амирова

Вечером 14 августа российский хоккей понёс страшную потерю. Известный спортивный агент Дэн Мильштейн, представлявший интересы нападающего в Национальной хоккейной лиге, сообщил трагическую весть – в возрасте 21 года ушёл из жизни нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

«С большим прискорбием сообщаем об уходе из жизни Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей хоккейной карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества.

Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нём. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ — «Салават Юлаев». Оба клуба делали всё возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать всё необходимое для Родиона и его семьи. И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», — говорится в сообщении.

Звезда талантливейшего нападающего взошла на юниорском чемпионате 2019 года, который проходил в Швеции. В семи матчах на турнире Родион отметился 9 (6+3) результативными действиями, забив по голу в шести встречах мирового первенства. Заброшенными шайбами Амиров отметился и в каждом из трёх матчей плей-офф, в том числе и в проигранном финале с командой Швеции (3:4 ОТ).

Уфимец вместе с Василием Подколзиным и ярославцем Ильёй Николаевым сколотил ударную первую тройку россиян и провёл турнир на одном дыхании. По итогам турнира Родион занял четвёртое место в снайперской гонке и седьмое в зачёте бомбардиров, в обоих рейтингах став лучшим среди россиян. Организаторы чемпионата мира включили российского форварда в символическую сборную чемпионата мира. Помимо этого, Амиров также вошёл в тройку лучших игроков сборной России на том ЮЧМ.

За прорывным выступлением на международном уровне последовал дебют в КХЛ. Символично, что в 2001 году маленький мальчик появился на свет в городе Салават. Спустя 18 лет за главную спортивную команду республики Башкортостан – «Салават Юлаев» – Родион дебютировал на высшем уровне. Всего в дебютном сезоне он провёл 21 матч в регулярном сезоне, набрав 2 (0+2) очка. В том же сезоне привлекался к матчам фарм-клуба уфимцев — нефтекамского «Тороса» в ВХЛ.

Родион Амиров Фото: photo.khl.ru

Карьера форварда развивалась стремительным образом. Летом 2020-го он уходит в середине первого раунда на драфте Национальной хоккейной лиги. «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал нападающего под 15-м номером. На том драфте из россиян выше был выбран только голкипер Ярослав Аскаров (№11).

Дальше — больше. «Салават Юлаев» уже на полноценной основе подводит игрока к главной команде системы – и в сентябре 2020-го Родион забивает первый гол на уровне КХЛ. В матче с подмосковным «Витязем» Амиров разразился сразу дублем, забросив две шайбы всего за пять минут. В ноябре он впервые надевает свитер взрослой национальной команды, попадая в заявку на первый этап Евротура.

На Кубок Карьяла российская сборная привезла фактически молодёжный состав, над которым перед началом турнира в то время активно смеялись в Европе. Но в Финляндии имя талантливого форварда гремит на весь хоккейный мир. Воспитанник уфимского хоккея сначала забросил первую шайбу россиян в Финляндии, открыв счёт в матче с хозяевами турнира. Спустя два дня именно гол Родиона спас россиян от поражения во встрече со Швецией. А следом Амиров забросил ещё и в ворота сборной Чехии, вписав своё имя в историю российского хоккея.

Зимой Родион дебютировал на молодёжном чемпионате мира, записав в свой актив шесть очков в семи матчах. Впереди нападающего ждало светлое будущее. Просто не могло не ждать с таким потенциалом. Так считали и в Северной Америке. В апреле 2021-го «Торонто» подписал с нападающим трёхлетний контракт новичка, после чего в «Мэйпл Лифс» приняли решение отдать нападающего в аренду в родной «Салават» для лучшего развития игрока.

Но спустя всего несколько месяцев жизнь преподнесла Амирову первый удар судьбы… На предсезонном турнире во время встречи с «Северсталью» Амиров неудачно влетел в борт, после чего завалился на лёд. Стало понятно, что форварду требуется помощь врачей. Закончить матч он не смог. Как итог – сотрясение и перелом ключицы.

Пропустив значительную часть сезона и затем получив ещё одно повреждение, Родион вернулся на лёд, но сыграл в сезоне-2021/2022 всего 10 матчей. Последний из них 3 января 2022 года – с «Магниткой». В тот день хоккеист провёл свой последний матч в жизни.

Родион Амиров Фото: photo.khl.ru

Спустя полтора месяца генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у 20-летнего российского форварда диагностирована опухоль головного мозга.

«Люди смогут увидеть, что я делаю, и надеюсь, что они смогут этим вдохновиться. Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира.

Моя вера в бога даёт мне сил и уверенности в том, что я всё преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — говорил Амиров в заявлении для Sportsnet.

Форварду предстояла изнурительная химиотерапия — серия курсов, каждый из которых продолжался по несколько недель. Российский хоккеист продолжал биться и бороться – только теперь его главным соперником стала страшная болезнь. Практически неизлечимая. В октябре 2022 года «Торонто» организовал в честь нападающего специальную церемонию.

Это произошло на первом домашнем матче «кленовых листьев», когда команда Шелдона Кифа встречалась с «Вашингтон Кэпиталз». После матча Амиров побывал в победной раздевалке «Торонто» и получил джерси Остона Мэттьюса с автографом: ранее сам игрок называл снайпера, в тот день забившего победный гол «столичным», в числе своих любимых игроков. Вильям Нюландер после матча сказал, что Амиров выглядит счастливым и заставляет всех в раздевалке улыбаться.

Тогда казалось, что нападающий идёт на поправку. По крайней мере, в это так хотелось верить. Сам Амиров летом говорил, что верит в своё возвращение на лёд уже в ноябре-декабре. Но болезнь оказалась намного коварнее. Состояние здоровья хоккеиста снова ухудшилось. Он так и не смог вернуться на лёд, а две недели назад Родиона, как сообщает издание «Матч ТВ», перевезли в Германию. Сегодня, к огромному горю всей хоккейной общественности, Родиона не стало. 2 октября ему должно было исполниться всего 22 года.

«Вся наша организация потрясена этой трагической утратой. На протяжении всей своей мужественной битвы Родион сохранял позитивный настрой, который вдохновлял всех вокруг него, и он произвёл неизгладимое впечатление на всю нашу команду и фанатов за свой короткий визит в Торонто.

Невероятно грустно видеть, как такой многообещающий юный парень уходит от нас так рано. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона и вместе скорбим по этой утрате», — говорится в официальном сообщении «Торонто».

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова.