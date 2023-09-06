Учёные нашли неожиданную причину хронической нехватки сил
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Хроническая усталость — состояние, характеризующееся продолжительным отсутствием сил. Даже после отдыха человек не чувствует прилива энергии. Такое самочувствие серьёзно влияет на жизнь и ограничивает активность.
Неожиданной причиной могут быть вирусы герпеса, выяснили учёные Корнельского университета. Синдром часто возникает после болезней. Предположительно, группа вирусов, включая Эпштейн-Барр и другие виды герпеса, играют роль в развитии хронической усталости.
Существуют и другие возможные факторы, такие как митохондриальные заболевания, низкие уровни гормонов щитовидной железы и генетические варианты.
Дальнейшие исследования планируются для подтверждения гипотезы. Они помогут привести к разработке более эффективных методов лечения хронической усталости.
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