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Учёные нашли неожиданную причину хронической нехватки сил

Учёные нашли неожиданную причину хронической нехватки сил
Почему у вас всегда нет сил
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Хроническая усталость — состояние, характеризующееся продолжительным отсутствием сил. Даже после отдыха человек не чувствует прилива энергии. Такое самочувствие серьёзно влияет на жизнь и ограничивает активность.

Неожиданной причиной могут быть вирусы герпеса, выяснили учёные Корнельского университета. Синдром часто возникает после болезней. Предположительно, группа вирусов, включая Эпштейн-Барр и другие виды герпеса, играют роль в развитии хронической усталости.

Существуют и другие возможные факторы, такие как митохондриальные заболевания, низкие уровни гормонов щитовидной железы и генетические варианты.
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Дальнейшие исследования планируются для подтверждения гипотезы. Они помогут привести к разработке более эффективных методов лечения хронической усталости.

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