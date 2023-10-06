Mriya Resort & SPA получил три награды на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны»

Медицинский кластер Mriya Resort & SPA в рамках ежегодного Всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности», организованного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) был награждён тремя престижными наградами за заслуги и вклад в развитие индустрии.

Первое место в общем рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение» (категория Премиум), а также отмечен в общих рейтингах «ТОП-10 здравниц по масштабу бизнеса» и инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

Mriya Resort & SPA и Институт активного долголетия Mriya Life Institute стали флагманом развития превентивной медицины и уже второй год подряд получают признание на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны».

Mriya Resort & SPA и Mriya Life Institute создали уникальную передовую платформу для популяризации превентивной медицины и технологий в области здоровья.

Каждая из 24 программ, представленных в Mriya Life Institute — авторская и разработана врачами MLI с большим опытом работы, включает диагностику здоровья по 180 параметрам, персонализированную методику расшифровки генетических тестов, индивидуальную программу сбалансированного питания и комплексе из 500 оздоровительных процедур.