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Директор IT-компании Шурыгин назвал неочевидный признак того, что ваш телефон взломали

Генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин в беседе с RT рассказал о признаках взлома телефона.

По словам эксперта, хакеры регулярно разрабатывают новые методы обхода защиты смартфона. В первую очередь на взлом устройства может указывать быстрая разрядка батареи.

Если в применении устройства ничего не изменилось, а его заряд стал садиться подозрительно быстро, это может быть признаком установленного вредоносного ПО.

В этом случае Михаил Шурыгин рекомендует проверить список работающих приложений, которые потребляют большое количество заряда. Именно они и должны вызвать подозрение.

Также на наличие вирусов могут указывать сами по себе запускающиеся или отключающиеся приложения, обилие всплывающих в браузере окон, большая трата трафика сотовой связи или Wi-Fi.