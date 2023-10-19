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Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится мокрый снег, а дороги превратятся в каток

В грядущие выходные дни в Москве ожидается непогода. Подробный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на субботу в столице пойдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица. Днём будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит 0...+2 градуса, днём воздух прогреется лишь до +2...+4 градусов.

В воскресенье, 22 октября, ночью прогнозируется гололедица, а днём – дождь, местами мокрый снег. Ночью в Москве похолодает до -4...-2 градусов, днём синоптики обещают +2...+4.

В начале недели характер погоды существенно не изменится: ожидаются осадки и температура до +1...+6 градусов.

Также в Гидрометцентре сообщили, что в выходные дни в некоторых регионах Центрального и Приволжского федеральных округов пройдут сильные осадки. Прогнозируются порывистый ветер и гололедные явления.