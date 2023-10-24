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Жена хоккеиста Евгения Малкина показала себя без макияжа и фильтров

Естественная красота: жена хоккеиста Евгения Малкина показала себя без макияжа и фильтров
Анна Кастерова
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Хоккеисту Евгению Малкину несказанно повезло, ведь ему в спутницы жизни досталась прекрасная Анна Кастерова. В это сложно поверить, но телеведущей в этом году исполнилось 39 лет, однако поклонники отмечают, что выглядит она гораздо моложе своего возраста.

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Супруга спортсмена не скрывает, что является частой гостьей косметолога. Анна рассказывала, что одной из её любимых процедур является лазерный пилинг, а вот что-либо колоть она пока не решается. Анна не стесняется быть естественной, поэтому с лёгкостью предстаёт в социальных сетях без масок и фильтров.

На днях телеведущая выложила на свою страницу кадры без макияжа. Подписчики оценили то, как Анна выглядит без косметики, отметив, что без макияжа она выглядит ещё краше.

Фото: из личного архива Анны Кастеровой

Анна уверена, что именно здоровый и активный образ жизни во многом позволяет ей сохранять форму. В 2016 году Кастерова стала мамой. Она не раз признавалась, что восстанавливаться после рождения ребёнка ей пришлось достаточно долго, однако постепенно она нашла тот самый секрет вечной молодости и красоты.

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