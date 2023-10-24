Естественная красота: жена хоккеиста Евгения Малкина показала себя без макияжа и фильтров

Хоккеисту Евгению Малкину несказанно повезло, ведь ему в спутницы жизни досталась прекрасная Анна Кастерова. В это сложно поверить, но телеведущей в этом году исполнилось 39 лет, однако поклонники отмечают, что выглядит она гораздо моложе своего возраста.

Супруга спортсмена не скрывает, что является частой гостьей косметолога. Анна рассказывала, что одной из её любимых процедур является лазерный пилинг, а вот что-либо колоть она пока не решается. Анна не стесняется быть естественной, поэтому с лёгкостью предстаёт в социальных сетях без масок и фильтров.

На днях телеведущая выложила на свою страницу кадры без макияжа. Подписчики оценили то, как Анна выглядит без косметики, отметив, что без макияжа она выглядит ещё краше.

Фото: из личного архива Анны Кастеровой

Анна уверена, что именно здоровый и активный образ жизни во многом позволяет ей сохранять форму. В 2016 году Кастерова стала мамой. Она не раз признавалась, что восстанавливаться после рождения ребёнка ей пришлось достаточно долго, однако постепенно она нашла тот самый секрет вечной молодости и красоты.