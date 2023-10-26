Невероятные красотки: жёны Бекхэма и Месси вместе вышли в свет

Супруги Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси часто проводят время вместе. Они обе невероятные красотки, поэтому каждый их совместный выход вызывает фурор среди поклонников. Недавно Антонелла Рокуццо и Виктория Бекхэм появились вместе на девичнике. Мероприятие было приурочено к выходу новой коллекции бразильского бренда обуви и аксессуаров Arezzo.

Примечательно, что Виктория в этот раз отдала предпочтение белому изысканному платью, а её подруга, напротив, пришла в стильном total black наряде, который удачно подчеркнул её и без того идеальную фигуру.

Девушки вместе позировали перед фотографами, в том числе в компании других красоток.

Фото: из личного архива Антонеллы Рокуццо

«Шикарные девушки! Большая редкость, когда подруги настолько роскошно выглядят! Моё восхищение», – написали под постом воодушевлённые поклонники.

Семьи Лео и Дэвида давно близко дружат, поэтому кадры с их совместных светских мероприятий то и дело появляются в социальных сетях.