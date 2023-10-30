Муж-бодибилдер Елены Борщёвой поблагодарил её за поддержку на соревнованиях

Для большинства людей ключевой составляющей для продвижения к заветной цели является поддержка близких. Особенно это важно для спортсменов. Только представьте, что испытывают атлеты, когда готовятся к старту и видят на трибунах любимые глаза.

Об этом не понаслышке знает бодибилдер Валерий Юшкевич, супруг бывшей участницы Comedy Woman Елены Борщёвой. Спортсмен регулярно принимает участие в многочисленных спортивных соревнованиях, а Елена вместе с дочерями Мартой и Умой всегда поддерживает его.

Фото: из личного архива Валерия Юшкевича

Бодибилдер бесконечно ценит заботу и любовь близких. Недавно Юшкевич выложил трогательный пост, в котором поблагодарил жену за то, что ради него она выкраивает время в своём безумном рабочем графике. Валерий не сомневается, что одним своим присутствием Елена помогает ему преодолеть все испытания:

Я очень рад и счастлив, что на моих международных стартах со мной рядом будет моя любимая жена.

Подписчики бодибилдера отметили, что с такой командой поддержки можно смело брать новые высоты, ведь здорово, когда есть, с кем разделить радость победы.