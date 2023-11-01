Что происходит на Камчатке: последние новости про извержение вулкана Ключевской

Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает проявлять активность. Как сообщили в МЧС по Камчатскому краю, зафиксирован уже третий за сутки выброс пепла.

По данным Института вулканологии и сейсмологии, днём 1 ноября столб пепла поднялся на высоту до 12 тысяч метров. Шлейф двигается в южном, юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.

Взрывы пепла на высоте до 15 километров над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолёты.

Жителей Камчатского края призывают к осторожности. Спасатели призывают гостей и жителей полуострова отложить путешествия к вулкану и тем более не совершать на него восхождений. При пеплопаде гражданам рекомендуют не выходить на улицу, а если пепел будет проникать в жильё – надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором.

Вулкан Ключевской начал проявлять признаки активности в июне текущего года, после периода покоя. Этот действующий вулкан, расположенный на востоке Камчатки, является одним из самых активных в мире и представляет серьёзную угрозу для окружающей среды и населения региона.