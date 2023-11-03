На всемирном конкурсе китайского языка впервые победил школьник из России

Воспитанник института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный принёс победу России во Всемирном конкурсе китайского языка «Китайский язык – это мост». Как сообщили в пресс-службе вуза, школьник показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований.

Конкурс, призванный вдохновить учеников на изучение китайского языка и погружение в культуру Китая, прошёл в Пекине 31 октября. Данил Пышный – выпускник школы №28 Владивостока – прошёл все отборочные этапы и представлял Россию на Всемирном конкурсе.

Директор Института Конфуция ДВФУ Наталья Ступницкая отметила:

Это был долгий и нелёгкий путь, но он проявил себя с лучшей стороны. Мы поздравляем Данила от всей души и желаем всегда оставаться смелым и целеустремлённым человеком, который не боится конкуренции, препятствий и трудностей.

Конкурс «Китайский язык – это мост» проводится в более чем 130 странах, привлекая участников со всего мира. Он призван пробудить интерес учащихся к изучению китайского языка и культуры.