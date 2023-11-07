Как это было: жители разных регионов России делятся снимками северного сияния

Жители нескольких регионов России смогли наблюдать в небе необычное явление – северное сияние. Они активно делятся фотографиями в социальных сетях.

Северное сияние в ночь с 5 на 6 ноября увидели жители Московской, Ленинградской, Калининградской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края, Крыма, Татарстана и Башкортостана. Кроме того, необычное явление наблюдали над Сибирью и Кавказом.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, причиной северного сияния стали магнитные бури.

Учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН допустили серьёзный просчёт в оценке мощности магнитной бури. Они неправильно оценили мощность и скорость выброса Солнцем плазменного потока. По времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, которую и можно было наблюдать с Земли.

Скорость и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня.