Житель Австралии чудом спасся от крокодила — мужчина укусил зверя за глаз

Жуткая история приключилась с 60-летним фермером из Австралии. Колин Деверо рассказал, что ему пришлось голыми руками сражаться с огромным крокодилом. История приключилась на озере, куда мужчина отправился, чтобы поймать рыбу. Ничто не предвещало беды, как вдруг из воды неожиданно выпрыгнула трёхметровая рептилия.

Крокодил моментально вцепился в руку Колина и потащил его на дно. Времени на размышления не было – фермер отчаянно старался высвободиться из пасти зубастого, ударив его ногой, но это не помогло. Тогда оставался единственный вариант – укусить крокодила в ответ. Колин умудрился схватить зубами веко зверя. Мужчина со всей силы дёрнулся, что на мгновение заставило рептилию ослабить хватку.

К счастью, план Колина сработал. Фермеру хватило этой секунды, чтобы спастись. Мужчина рассказал, что наглый крокодил не хотел просто так отказываться от своей добычи, поэтому какое-то время ещё плыл за Деверо. Чудом спасшемуся Колину пришлось месяц провести в больнице. Ему сделали пересадку кожи, а уже в ближайшие дни он отправится домой.