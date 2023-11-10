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Патрик Демпси из «Анатомии страсти» признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People

Патрик Демпси из «Анатомии страсти» признан самым сексуальным мужчиной 2023 года
Патрик Демпси
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Ежегодно различные издания представляют своих фаворитов среди «самых-самых». В этот раз журнал People определил самого сексуального мужчину 2023 года. Номинации удостоился 57-летний Патрик Демпси, известный по сериалу «Анатомия страсти».

Недавно актёр побывал в кресле гостя на шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что People стоило вручить Патрику эту награду более 35 лет назад. Патрика то и дело выдвигали на номинацию, но каждый раз его обходили более сильные конкуренты. Например, в 2010 победу у него из-под носа увёл Райан Рейнольдс.

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Перед итоговым этапом конкурса Демпси поучаствовал в специальной фотосессии, которая и стала решающей. На снимках Патрик выглядит просто потрясающе – он отметил, что на протяжении месяца перед съёмкой сидел на диете и регулярно тренировался.

Помимо кинематографа, актёр занимается благотворительностью и социальными проектами. В 2008 году в честь своей матери, которая скончалась от рака яичников, он открыл центр изучения рака. Поклонники, которые поддерживают любую инициативу своего кумира, пришли в восторг, узнав, что он наконец удостоился чести получить номинацию, ведь Патрик заслуживает этого как никто другой.

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