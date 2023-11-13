Обновлённый Неймар: футболист кардинально сменил имидж, внезапно побрившись налысо

Поклонники нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара уже привыкли к частой смене образа футболиста. Спортсмен регулярно меняет прическу, красит волосы или, например, бреется налысо. В минувшие выходные Неймар поделился в своих соцсетях селфи, на котором позирует с новой стрижкой.

«Обновлённый образ», – написал спортсмен под фото без шевелюры.

Фото: из личного архива Неймара

Ранее Неймара по крайней мере дважды уже видели с бритой головой. Впервые футболист избавился волос в 2015 году. Тогда у бабушки спортсмена диагностировали рак. Неймар решил поддержать родственницу, избавившись вместе с ней от шевелюры. После этого бразилец побрился на лысо лишь в 2020-м.

С чем связано решение Неймара настолько радикально сменить прическу в этот раз, остаётся загадкой. В последнее время в жизни спортсмена одно за одним случаются несчастья. В начале ноября он перенёс серьезную операцию после полученной травмы – восстанавливаться Неймару предстоит около 10 месяцев. Кроме того, недавно футболист потерял свою близкую подругу фитнес-блогера Луану Андраде, которая скончалась после операции по липосакции.

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