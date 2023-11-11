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Подруга Неймара умерла во время операции по откачиванию жира

Подруга Неймара умерла во время операции по откачиванию жира
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Бразильская телезвезда, блогерша, модель и близкая подруга Неймара Луана Андраде внезапно скончалась в больнице во время операции по откачиванию жира, сообщает New York Post.

«Печальный день с двумя плохими новостями. Во-первых, нападение на родителей Бру, но, слава богу, всё в порядке! Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей её семье, пусть бог примет Луану с распростёртыми объятиями», — написал Неймар в социальной сети.

Андраде обратилась в больницу Сан-Луиса в Сан-Паулу для проведения ей частным хирургом операции по липосакции колена. Во время операции у девушки остановилось сердце. В ходе экстренного обследования выяснилось, что у Андраде был обширный тромбоз. Причиной смерти модели стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

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