Блейк Лавли показала тренировку Райана Рейнольдса перед съёмками в «Дэдпуле 3»

Из-за забастовки голливудских актёров перенеслись многие долгожданные премьеры. На радость поклонникам 9 ноября профсоюз работников киноиндустрии заявил о том, что 118-дневный протест подошёл к концу, а это значит, что работа над фильмами возобновляется. Особенно сильно этого ждут фанаты вселенной «Marvel», ведь к числу фильмов, дата выхода которых оказалась «подвешена», относится и долгожданный «Дэдпул 3».

Исполнитель главной роли в кинокомиксе Райан Рейнольдс ранее сообщил о том, что с большей долей вероятности фильм выйдет в прокат не раньше лета 2024 года, хотя изначально премьера была запланирована на май.

Несмотря на то что съёмочный процесс пошёл не по плану, Рейнольдс не перестаёт тренироваться и готовиться к съёмкам. На днях его супруга Блейк Лавли опубликовала кадры, на которых актёр позирует в тренажёрном зале вместе со своим тренером.

Фото: из личного архива Блейк Лайвли

Учитывая новости о том, что, скорее всего, Дэдпул появится в других фильмах мультивселенной, Рейнольдсу уж точно не время расслабляться.

Фото: из личного архива Блейк Лайвли