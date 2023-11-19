Титул «Мисс Вселенная — 2023» впервые получила представительница Никарагуа

В Сальвадоре прогремел финал конкурса «Мисс Вселенная — 2023». Участие в нём приняли красавицы из 86 стран, однако до завершающего этапа дошли только 20 девушек. Представительница России Маргарита Голубева, к сожалению, побороться за корону не смогла.

Победительницей конкурса стала уроженка Никарагуа Шейннис Паласиос – это первый в истории конкурса случай, когда титул получает девушка из этой страны. Раньше представительницам Никарагуа удавалось лишь раз выйти в полуфинал. «Вице-мисс» стала Антония Пересильд из Таиланда.

Шейннис Паласиос 23 года. Девушка родилась в городе Манагуа. Ещё во время учёбы в школе она серьёзно увлеклась баскетболом, а после выпуска поступила в Центральноамериканский университет, чтобы изучать массовые коммуникации. Красотка принимает участие в различных конкурсах красоты с 16 лет. В 2016-м Шейннис получила титул «Мисс Подросток Никарагуа».

В этом году конкурс «Мисс Вселенная» прошёл уже в 72-й раз. Примечательно, что впервые за всю его историю до борьбы за корону допустили представительницу Пакистана, а также модель плюс-сайз. Кроме того, впервые с 1957 года в конкурсе принимали участие замужние девушки и матери.