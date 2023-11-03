Что известно о Маргарите Голубевой, которая представит Россию на «Мисс Вселенной»

Недавно прошёл финал конкурса «Мисс Россия». Корону главной красавицы страны завоевала 22-летняя Маргарита Голубева. Теперь девушке предстоит побороться за титул «Мисс Вселенная» – конкурс пройдёт в Сальвадоре.

В преддверии этого события Маргарита показала роскошный наряд, в котором выйдет на сцену перед жюри. Голубева выбрала для себя образ прекрасной Царевны Лебеди, которая, кажется, сошла с картины какого-нибудь художника. Маргарита побеседовала с журналистами и рассказала, как готовится к предстоящему конкурсу.

Фото: РИА Новости

Девушка призналась, что никогда не преследовала цель стать моделью. Впервые красавица из многодетной семьи попала на кастинг, когда ей было 15. Как только Маргарите исполнилось 18, она переехала из родного Петербурга в Москву, где активно занялась карьерой. Известно, что Голубеву не раз приглашали на работу в Корею, Японию и Китай, но девушка всё же осталась на родине.

Маргарита живёт по очень плотному графику. В одном из интервью Голубева отметила, что сейчас сфокусирована исключительно на работе, поэтому двери её сердца сможет распахнуть лишь творческий человек, который сможет обуздать невероятную энергетику красавицы. Помимо моделинга, Маргарита занимается вокалом и даже планирует выпустить скоро выпустить свои треки.