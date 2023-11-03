Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Что известно о Маргарите Голубевой, которая представит Россию на «Мисс Вселенной» в образе Царевны-Лебедь

Что известно о Маргарите Голубевой, которая представит Россию на «Мисс Вселенной»
Маргарита Голубева
Комментарии

Недавно прошёл финал конкурса «Мисс Россия». Корону главной красавицы страны завоевала 22-летняя Маргарита Голубева. Теперь девушке предстоит побороться за титул «Мисс Вселенная» – конкурс пройдёт в Сальвадоре.

В преддверии этого события Маргарита показала роскошный наряд, в котором выйдет на сцену перед жюри. Голубева выбрала для себя образ прекрасной Царевны Лебеди, которая, кажется, сошла с картины какого-нибудь художника. Маргарита побеседовала с журналистами и рассказала, как готовится к предстоящему конкурсу.

Фото: РИА Новости

Девушка призналась, что никогда не преследовала цель стать моделью. Впервые красавица из многодетной семьи попала на кастинг, когда ей было 15. Как только Маргарите исполнилось 18, она переехала из родного Петербурга в Москву, где активно занялась карьерой. Известно, что Голубеву не раз приглашали на работу в Корею, Японию и Китай, но девушка всё же осталась на родине.

Читайте также:
Раскрыт секрет стройности 74-летней Веры Вонг с фигурой 30-летней красотки

Маргарита живёт по очень плотному графику. В одном из интервью Голубева отметила, что сейчас сфокусирована исключительно на работе, поэтому двери её сердца сможет распахнуть лишь творческий человек, который сможет обуздать невероятную энергетику красавицы. Помимо моделинга, Маргарита занимается вокалом и даже планирует выпустить скоро выпустить свои треки.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android