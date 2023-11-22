Глава Медиалиги сообщил о запуске шоу «Танцы на ТНТ» с футболистами

Легендарное шоу «Танцы на ТНТ» возвращается! В этот раз новость порадует не только поклонников передачи, но и любителей футбола, ведь в новом сезоне за звание лучшего танцора будут бороться футболисты Медиалиги. Об этом лично сообщил глава турнира Николай Осипов. Он рассказал, что зрители могут рассчитывать на зрелищное шоу, которое пройдёт в экспериментальном формате.

Не совсем про спорт, но про здоровый образ жизни. Один из которых танцы, и делать мы это будем со Славой Дусмухаметовым, человеком, который «Танцы на ТНТ» придумал.

По его словам, задумка заключается в том, что в новых «Танцах на ТНТ» спортсмены будут выступать в парах с профессиональными танцорами. Пока не ясно, как именно будут соревноваться дуэты, а также какой приз ждёт победителей. При этом Николай Осипов подчеркнул, что нисколько не сомневается в успехе нового сезона проекта.

Конкретных сроков глава Медиалиги не обозначил, но, судя по всему, поклонники «Танцев» могут рассчитывать на премьеру в обозримом будущем. Осипов надеется совместить несовместимое и показать новый уровень развлекательных шоу.