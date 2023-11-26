Легендарное ожерелье Элвиса Пресли выставили на продажу за $ 0,5 млн

Прошло уже 45 лет с момента смерти легендарного Элвиса Пресли, однако певца до сих пор любят и уважают во всём мире, а его поклонники готовы платить миллионы за то, чтобы прикоснуться к частичке своего кумира. Стало известно, что в следующем месяце пройдет онлайн-аукцион, во время которого с молотка уйдет легендарный «Львиный коготь» Пресли.

Именно в этом украшении король рок-н-ролла появлялся на большинстве своих концертов, а также на культовой встрече с боксером Мухаммедом Али. Начальная стоимость «Львиного когтя» составляет $ 500 тысяч (около 44 млн рублей), однако в аукционном доме уверены, что ожерелье купят по крайней мере за $ 1 млн (почти 89 млн рублей).

После смерти Элвиса в августе 1977 года украшение выставили на всеобщее обозрение в музее Пресли в Грейсленде, после чего оно досталось коллекционеру Джимми Велвету. Это ожерелье было изготовлено на заказ. Основным материалом послужило золото. Кроме того, «коготь» был дополнительно инкрустирован бриллиантами и рубинами. Новый обладатель этого сокровища станет известен 15 декабря.

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