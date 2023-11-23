На аукцион выставлен редкий родстер 1946 года. За него хотят почти миллион долларов

На аукцион Broad Arrow Auctions, который компания Hagerty проведёт в начале марта 2024 года, будет выставлен Delahaye 135 M Abbott Roadster 1946 года выпуска. Ожидаемая цена лота — $ 700–900 тыс.

Автомобиль Delahaye 135 был представлен в 1935 году, а версия 135M появилась годом позже, когда вместо 3,2-литрового двигателя машина получила 3,6-литровый агрегат.

Delahaye 135 M Abbott Roadster Фото: Broad Arrow Auctions

В общей сложности было выпущено 84 экземпляров 135M. Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1946 году и принадлежал Яшванту Рао Холкару II, последнему правившему махарадже княжества Индаур.

Отметим, что у 135-й богатая спортивная история. В 1937 году Рене Ле Беж за рулём Delahaye 135 MS Speciale выиграл Ралли Монте-Карло. Годом спустя Эуден Шабо и Жан Тремуле на 135CS первенствовали в «24 часах Ле-Мана», а ещё два таких автомобиля заняли второе и четвёртое места.