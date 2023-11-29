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Муж Сары Джессики Паркер показал редкое семейное фото с детьми

Как сейчас выглядят дети Сары Джессики Паркер. В Сети появилось редкое семейное фото
Сара Джессика Паркер
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Сара Джессика Паркер и её супруг Мэттью Бродерик счастливы вместе уже 26 лет. Пара воспитывает троих детей, снимками которых делится довольно редко. В честь Дня благодарения, который прошёл в США на прошлой неделе, Бродерик поделился редким семейным фото, на котором показал всех членов своей семьи в уютной домашней обстановке.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми

Фото: Из личного архива Мэттью Бродерика

У Сары и Мэттью есть 21-летний сын Джеймс, а также 14-летние дочери-близняшки Табита и Марион. На данный момент Джеймс учится в университете, где изучает языки и литературу. Любопытно, что, несмотря на звёздность своих родителей, парень подрабатывает продавцом.

На новой фотографии счастливой семьи заметно, насколько возмужал Джеймс и стал копией своего отца. А вот девочки, без сомнений, растут похожими на свою маму. Сара и Мэттью стараются оберегать наследников от публичности, поэтому делают всё, чтобы у их детей всегда была возможность без лишнего волнения просто прогуляться в парке или сходить с друзьями в кафе без преследования папарацци.

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