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Актриса Иман Веллани рассказала, что нужно сделать Marvel для ажиотажа на уровне «Финала»

Актриса Иман Веллани рассказала, что нужно сделать Marvel для ажиотажа на уровне «Финала»
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Актриса Иман Веллани, играющая Мисс Марвел в киновселенной Marvel, поговорила с журналистом The Direct и рассказала, что нужно сделать, чтобы Marvel смогла поднять ажиотаж на уровне «Мстителей: Финал».

По словам Веллани, аудитория пока что не чувствует близкую связь с новыми персонажами. Это, по её словам, было основой в прошлых фильмах.

Я не знаю, может быть, дело в том, что масштабы растут. Знаете, я думаю, нужно сделать так, чтобы зрители любили персонажей.

Веллани объяснила, что с появлением новых персонажей фанаты просто хотят увидеть новые кроссоверы с необычными героями. Например, можно показать взаимодействие Камалы Хан и Красного Стража Дэвида Харбора.

Я думаю, из-за того, что появилось так много новых персонажей, им нужно начать их объединять: «О, давайте объединим Камалу и Красного Стража». Я думаю, что это определённо бы окупилось. Знаете, это и будет похоже на следующих «Мстителей».
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