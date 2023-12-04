Учёные выяснили, какие профессии заменит ИИ. Проверьте, находитесь ли вы в зоне риска

Идея о том, что робот займёт вашу рабочее место, ещё десять лет назад казалась научной фантастикой. Однако сейчас эксперты уже составляют списки профессий, которые полностью могут перейти искусственному интеллекту.

В ходе исследования учёные проанализировали 365 категорий профессий. Оказалось, что рабочие места, требующие более высокого уровня специального образования, с гораздо большей вероятностью будут заменены ИИ в будущем.

Наибольшему риску подвергаются консультанты по менеджменту и бизнес-аналитики. За ними следуют финансовые менеджеры, бухгалтеры, психологи, менеджеры по закупкам, экономисты, специалисты по управлению финансовыми бизнес-проектами, финансовые и инвестиционные аналитики.

Наиболее безопасными с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта являются профессии спортсменов, кровельщиков, монтажников.