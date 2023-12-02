Дженнифер Лопес — о возрасте: для меня не существует никаких границ

Красотка Дженнифер Лопес является примером для подражания и обожания для миллионов женщин по всему миру. Звезде уже 54 года, однако она по-прежнему энергична, а её фигура вызывает искренний восторг. Оказывается, секрет красоты и стройности Лопес кроется не только в бесконечных тренировках и посещении косметолога.

Дженнифер рассказала, что всё дело в возрасте. Красотка призналась, что именно с годами полюбила себя и наконец почувствовала свою истинную силу:

С возрастом женщина становится сексуальнее. Она становится куда более мудрой, а её характер – богаче. Это бесконечно красиво и притягательно не только физически, но и духовно.

Лопес призвала каждую женщину оглянуться и увидеть, насколько она прекрасна. По мнению звезды, важно рушить рамки, в которые прекрасную часть человечества ставит общество.

Нельзя позволять кому-либо загонять тебя в угол из-за того, что ты родилась женщиной, из-за того, сколько тебе лет или из какой ты страны. Для меня не существует никаких границ.