Появился тизер музыкального фильма о Дженнифер Лопес, он выйдет вместе с её новым альбомом

Легендарная актриса и певица Дженнифер Лопес представила тизер короткого музыкального фильма This is Me… Now. Он выйдет на платформе Prime Video 16 февраля 2024 года — в один день с одноимённым альбомом, в который войдёт 13 композиций.

По словам певицы, лента станет «сексуальным, забавным, фантастическим переосмыслением» личной жизни Дженнифер Лопес, рассказав о её отношениях с разными мужчинами.

Ранее свой концертный фильм с кадрами из мирового тура выпустила исполнительница Тейлор Свифт. Только за первые выходные он собрал более $ 100 млн. На данный момент сборы Taylor Swift: The Eras Tour составляют четверть миллиарда долларов, что делает его самым кассовым концертным фильмом в истории.