Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье

Кейт Миддлтон известна не только своим безупречным стилем и женственностью, но также и идеальной фигурой, которую она старается подчеркнуть гармоничными образами на различных светских мероприятиях. В четверг, 30 ноября, в Лондоне прошёл благотворительный вечер, почётными гостями которого стали Уильям и Кейт.

Супруги моментально приковали к себе внимание всех фотографов. Для светского выхода принцесса Уэльская выбрала синее платье с летящими рукавами. Облегающая ткань выигрышно подчеркнула идеальную фигуру Миддлтон. Кстати, сама принцесса неоднократно рассказывала, что строго следит за своим питанием, а также регулярно занимается спортом.

Кроме того, каждое утро Кейт начинается с ледяного душа – принц Уильям постоянно подшучивает над женой из-за этой привычки, но всё же надо отметить, что, видимо, закаливания действительно помогают принцессе держать себя в форме.