Кейт Миддлтон рассказала о необычной привычке, которая помогает ей держать себя в форме

Поклонники британской королевской семьи знают, что Кейт Миддлтон с юности является большой поклонницей здорового образа жизни. В этом году ей исполнился 41 год, но выглядит она как минимум на 10 лет моложе. Принцесса Уэльская не скрывает, что большую роль в её жизни играет спорт. Она регулярно занимается фитнесом, а вдобавок практикует не самые стандартные тренды.

Недавно Кейт призналась, что уже много лет занимается обливаниями ледяной водой. По словам принцессы Уэльской, она регулярно принимает холодный душ, чтобы закалиться и чувствовать себя бодро:

Чем холоднее вода, тем лучше! А еще лучше, если в это время будет темно и пойдёт дождь. Я просто обожаю это дело.

Кейт рассказала, что её супруг принц Уильям к такому подходу относится скептически. Она отметила, что муж регулярно называет её сумасшедшей за необъяснимую любовь к холодной воде. Вместе с этим Миддлтон похвасталась, что приобщает к здоровому образу жизни и своих детей. Принцесса рассказала, что её дочь Шарлотта активно занимается регби и футболом.