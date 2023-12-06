Телеведущая Ирина Шадрина раскрыла главную причину переезда на Кипр с мужем и детьми

В 2010-х Ирина Шадрина была одной из главных звёзд российской спортивной журналистики, однако с появлением канала «Матч ТВ» девушка приняла решение уйти с экранов, а после вместе с мужем и детьми переехала на Кипр. В новом интервью «Чемпионату» Ирина рассказала о том, как живёт сейчас.

Телеведущая призналась, что именно на острове почувствовала себя спокойно и на своём месте.

Кипр – место намоленное, православное и умиротворённое. Здесь живут фантастически добрые и открытые люди. Моё сердце здесь на месте, и переезжать мы не планируем.

Однако Шадрина часто приезжает на родину, а компанию ей составляет семья. Костас, супруг Ирины, а также их дети искренне любят Россию и даже скучают по снежной московской зиме.

Костас любит приезжать со мной в Россию, ходить в баню, есть медовик и далее по списку. Он бывал в Казани, Сочи и, конечно же, в Москве. Дети мои – фанаты всего русского.

Девушка отметила, что спорт из её жизни никуда не делся. Она ведёт активный образ жизни и поддерживает форму.

Каждый день практикую йогу, пару раз в неделю выполняю силовые, и кардиоактивности в моей жизни хоть отбавляй — необходимые 8-10 тысяч шагов набираются без труда. Спортзал, ходьба, доски в море, велосипед – в нашей с мужем жизни спорт присутствует каждый божий день.