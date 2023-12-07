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Дочь Кейт Мосс вышла в свет в «голом» платье, повторив образ матери

Дочь Кейт Мосс повторила легендарный выход матери в «голом» платье
Лила Мосс
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В сентябре дочери модели Кейт Мосс Лиле исполнился 21 год. Девушка выросла настоящей красавицей и, стоит сказать, очень похожей на свою звёздную маму. Нет сомнений в том, что от Кейт Лиле достались грациозность, утончённость и особый шарм. Особенно заметно это было во время недавнего выхода девушки в свет.

Лила решила повторить легендарный образ своей мамы. Ровно 30 лет назад Кейт появилась на модной вечеринке в прозрачном платье-комбинации. Этот воздушный образ не только покорил публику, но и навсегда вошёл в историю моды. Любопытно, что сама Мосс тогда и не думала, что окажется в неловкой ситуации из-за вспышек камер.

Кейт Мосс в 1993 году

Кейт Мосс в 1993 году

Фото: Dave Benett/Getty Images

Подобный наряд Лила выбрала для посещения модной премии British Fashion Awards 2023. Девушка, как и её мама, надела короткое платье из полупрозрачной металлизированной ткани. Дополнить откровенный образ красотка решила укладкой, макияжем и украшениями – Кейт же в 1993 году предпочла выйти в свет без косметики, причёски и даже бижутерии.

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