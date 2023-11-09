В прозрачном корсете и юбке: 19-летняя дочь Хайди Клум сразила всех наповал в Нью-Йорке

Красавице Лени Клум, дочери легендарной иконы подиума Хайди Клум, 19 лет. Нет никаких сомнений в том, что девушка выиграла генетическую лотерею. От звёздной мамы девушке досталась прекрасная фигура и выразительные черты лица. Лени решила пойти по стопам Хайди, поэтому активно занимается моделингом.

На днях девушка вышла в свет. Лени побывала на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards, которая прошла в Нью-Йорке, и сразила всех наповал. Для мероприятия красотка выбрала корсет и атласную юбку макси, а дополнила образ роскошной алой помадой. Бесспорно, появление Клум-младшей произвело фурор!

Фото: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Поклонники часто сравнивают Лени с её матерью. Публика уверена, что девушка запросто может побить планку Хайди, став успешной моделью. Кстати, любопытно, что Клум-старшая какое-то время не одобряла карьерные амбиции дочери. Она настояла на том, чтобы девушка повременила с показами и съемками хотя бы до своего 16-летия.

Как только время пришло, девушка принялась работать на различные издания и выходить на подиум. Одной из её первых работ, кстати, стала совместная с Хайди съёмка для обложки немецкой версии журнала Vogue.