Надо брать: эти шикарные крысотуфли от дизайнера Imran Potato вас моментально покорят

Затейники-дизайнеры не дремлют. Они постоянно придумывают для нас самые модные решения и иной раз выдают такое, что даже трудно понять, как на это реагировать. В этот раз отличился дизайнер Imran Potato, который представил миру крысотуфли.

Пока официально продажи не стартовали, однако поговаривают, что стоить сиё великолепие будет порядка € 500. Сделаны туфли из синтетического материала, и скорее всего они разлетятся как горячие пирожки.

К слову, в прошлом году Imran Potato уже выдал одно творение, которое завоевало ошеломительный успех.

Главным аксессуаром коллекции стали слипоны, выполненные в виде человеческой ступни. Дизайнер одним из первых подхватил мировой тренд на логоманию и ударился в кастомизацию различных вещей и предметов интерьера. Несложно догадаться, что специализируется Imran Potato именно на таких забавных аксессуарах.