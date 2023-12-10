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Дизайнера Imran Potato представил шикарные крысотуфли за 500 евро

Надо брать: эти шикарные крысотуфли от дизайнера Imran Potato вас моментально покорят
Крысотуфли
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Затейники-дизайнеры не дремлют. Они постоянно придумывают для нас самые модные решения и иной раз выдают такое, что даже трудно понять, как на это реагировать. В этот раз отличился дизайнер Imran Potato, который представил миру крысотуфли.

Пока официально продажи не стартовали, однако поговаривают, что стоить сиё великолепие будет порядка € 500. Сделаны туфли из синтетического материала, и скорее всего они разлетятся как горячие пирожки.
К слову, в прошлом году Imran Potato уже выдал одно творение, которое завоевало ошеломительный успех.

Главным аксессуаром коллекции стали слипоны, выполненные в виде человеческой ступни. Дизайнер одним из первых подхватил мировой тренд на логоманию и ударился в кастомизацию различных вещей и предметов интерьера. Несложно догадаться, что специализируется Imran Potato именно на таких забавных аксессуарах.

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