Осторожно, горячо: петербургские пожарные снялись для благотворительного календаря

Бравые пожарные из Санкт-Петербурга не только тушат огонь, но и принимают активное участие в благотворительных проектах. Недавно 12 огнеборцев из разных пожарных частей города приняли участие в съёмке для календаря, все средства от продажи которого пойдут на помощь детям, страдающим ДЦП.

Таким образом «Центр реабилитации детей» решил поддержать больных малышей. Директор организации Екатерина Кузнецова рассказала, что фонд вдохновился пожарными из Австралии, которые снимаются для горячих календарей каждый год. Огнеборцы из Петербурга примерили нетипичные для себя роли. Кто-то из них стал сноубордистом, кто-то попытался создать кулинарный шедевр, а некоторые взялись за кисти и краски.

Петербургские пожарные Фото: БФ «Центр реабилитации ребёнка»

Ежедневно дети с церебральным параличом оказываются в таких ситуациях. Но так же, как пожарные научились забивать шайбы на скользком льду, так и у детей с детским церебральным параличом есть все шансы победить страх и научиться жизненно необходимым навыкам: сидеть, стоять и ходить, — указано на сайте фонда.

Известно, что обойдётся такой календарь в 1500 рублей, а доставить его обещают уже к Новому году — вот такая идея для подарка.