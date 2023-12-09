«Не узнаёт меня». Теннисист ищет лекарство для бабушки и готов отдавать часть призовых

А как дела с благотворительностью у Шараповой, Джоковича, Федерера и других топов?

61-я ракетка мира Джек Дрэйпер поделился печальной историей своей 78-летней бабушки Бренды, которой в 2015 году поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. «Бабуля всегда была одной из моих главных болельщиц, мы были очень близки, но эта болезнь отбирает у тебя человека, которого ты знал раньше. Бренда – тренер по теннису, и именно она увлекла меня этим видом спорта, – выражает признательность британец. – Раньше бабушка переживала за меня, смотрела все матчи, но сегодня не узнаёт. Она медленно угасает, смотреть на это мучительно. Моя мечта – найти лекарство, чтобы мы могли наконец положить конец страданиям, которые вызывает деменция».

Джек с бабушкой Брендой Фото: Из личного архива Джека Дрэйпера

Джек объявил о партнёрстве с Обществом Альцгеймера – ведущей британской благотворительной организацией по борьбе с деменцией, которая помогает людям, живущим с этим заболеванием, а также финансирует исследования. Дрэйпер будет отдавать часть своих призовых для борьбы с болезнью.

Новак Джокович

«Я – спортсмен. Но прежде всего я – православный христианин. Поэтому помогать ближним – моя миссия. И нет лучшего способа изменить сообщество или спасти мир, чем помощь детям», – убеждён Новак, который ещё в 2007-м учредил собственный благотворительный фонд. За время работы организации теннисист построил в родной Сербии более 200 заведений (детсадов, школ, больниц, хостелов, столовых), его специализированные центры подготовили около 2000 педагогов. Также теннисист помогает церквям, малообеспеченным семьям и пострадавшим от стихийных бедствий и войн. Однажды Новак пожертвовал все призовые на турнире в Риме ($ 500 тыс.) на борьбу с последствиями сильнейшего наводнения в Сербии и Боснии.

Новак Джокович в окружении детей Фото: Из личного архива Новака Джоковича

В 2014 году фонд Джоковича, который с момента основания сотрудничает с ЮНИСЕФ, был назван лучшей некоммерческой организацией Сербии. За свою деятельность Ноле получил орден Святого Саввы – наивысшую награду Сербской православной церкви, а также гуманитарную премию Артура Эша. Во время эпидемии ковида в 2020 году спортсмен пожертвовал € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другого медицинского оборудования в Сербии.

Роджер Федерер

Миссия великого швейцарца схожа с благими целями Новака и направлена на поддержку детей. Прежде всего африканских, откуда родом мама теннисиста. В этом году исполняется 20 лет со дня основания благотворительного фонда Роджера, который за время своего существования пожертвовал на различные социальные программы детям из Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Малави, Замбии и ЮАР более € 77,5 млн. В мае этого года Федерер навестил вместе с женой Миркой Лесото, встретился с королём страны и проконтролировал запущенную в 2020-м образовательную программу для дошкольников.

Федерер в Лесото Фото: Из личного архива Роджера Федерера

«В юности, когда я часто приезжал в ЮАР, у меня как будто заново открывались глаза на мир. Я понимал, как много детей живёт в бедности, и это вызывало желание им помочь. Идея основать фонд принадлежит моей маме», – признался Роджер. В данный момент семья теннисиста помогла более полутора миллиона африканских детей. Ради них он периодически продаёт знаковые вещи своей карьеры и играет благотворительные матчи. В 2020 году швейцарец пожертвовал € 1 млн на борьбу с голодом в Африке, а в 2022-м – € 0,5 млн организации War Child Holland, которая помогает детям, пострадавшим во время вооружённых конфликтов.

Серена Уильямс

У Серены два фонда – The Serena Williams Fund и The Williams Sisters Fund (совместный с сестрой Винус), которые занимаются улучшением условий обучения в бедных странах и помощью жертвам насилия. Американка строит школы в Африке и на Ямайке, также она учредила в США стипендию имени Йетунды Прайс, погибшей от случайной бандитской пули в неблагополучном районе сестры Серены. Эта помощь направлена на обучение медсестёр. «В 20 лет я впервые побывала в Африке и ужаснулась – многие семьи не могли заплатить $ 1 в неделю, чтобы их ребенок посещал школу. Я была так шокирована, что сразу решила, что не могу остаться в стороне», – рассказала Серена.

Молодая Серена Уильямс с начинающими африканскими теннисистами Фото: Из личного архива Серены Уильямс

В 2010-м Уильямс сфотографировалась в гробу ради благотворительной акции Digital Life Sacrifice, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Также вместе с другими знаменитостями (Джастин Тимберлейк, Ким Кардашьян, Элайджа Вуд и другие) она удалила аккаунты в соцсетях до момента, пока кампания по сбору средств на лечение детей больных СПИДом не соберёт $ 1 млн. Символизм фото в гробу заключался в посыле, что их онлайн-жизни завершились.

Несколько лет назад Уильямс-младшая приняла участие в благотворительном проекте I Touch Myself Progect, в рамках которого спела топлес, прикрыв грудь руками – она призвала женщин заботиться о здоровье женской груди и предупредить рак молочной железы.

Рафаэль Надаль

Фонд испанского гения специализируется на помощи детям и подросткам, развитии социальных проектов и пропаганде спорта и здорового образа жизни в наименее защищённых слоях общества. Фондом управляет мама теннисиста Анна Мария. Основным постулатом Рафы является социальное равенство и воспитание молодёжи при помощи спорта. В апреле 2023 года Надаль стал лицом флагманского проекта ЮНЕСКО «Пригоден для жизни», основанного на спорте и направленного на поддержку инклюзивной и комплексной политики и улучшение благосостояния молодых людей во всём мире.

Надаль со стипендиатами Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

В 2017-м Рафаэль устроил благотворительный турнир по гольфу на Мальорке и сам принял в нём участие. Испанец сыграл против команды профессионального гольфиста Хосе Мария Олазабаля и собрал для своего фонда более € 500 тыс. Сейчас фонд Надаля участвует в четырёх проектах по всему миру. Один из них – Study and Play, учреждающий спортивные стипендии в университетах США.

Мария Шарапова

Пятикратная победительница «Шлемов» – человек с большим сердцем. Во многом потому, что в детстве сама попала в беду. Мама будущей чемпионки находилась на последних месяцах беременности, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, и семье пришлось переехать из Гомеля в Тюменскую область. В 2007 году Шарапова стала послом доброй воли ООН, организовав фонд помощи детям из регионов, которые наиболее пострадали от радиации.

Шарапова после благотворительного матча в 2015 году в Сингапуре Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

Также чемпионка в разное время помогала фонду детей Беслана (продала выигранный на Итоговом турнире Porsche), российским детским домам, фонду по борьбе с последствиями ураганов, а также организации по ликвидации бедности на сумму в $ 100 тыс. Мария ежегодно спонсирует стипендии для обучения студентов в Белорусской академии искусств. В 2015-м Шарапова стала лицом благотворительной кампании организации CFDA (Американский совет дизайнеров моды), направленной на борьбу с раком груди.

Андре Агасси

В детстве Андре жил в неблагополучном районе и закончил лишь восемь классов – не зря его бывший тренер Ник Боллетьери как-то сказал: «Когда Андре обучался у меня в академии в течение семи лет, моя главная задача состояла в том, чтобы он не попал в тюрьму». Агасси хотел помочь молодёжи избежать пагубного влияния улицы и получить хорошее образование, поэтому незадолго до окончания карьеры в 2001 году открыл в Лас-Вегасе бесплатную чартерную школу под названием «Академия Андре Агасси по подготовке к колледжу» на 200 учащихся. Строительство заведения обошлось в $ 41 млн.

Андре Агасси на встрече с юным учеником своей академии Фото: Из личного архива Андре Агасси

В 2005-м тестирование школы показало, что несколько учебных предметов, на изучение которых отводится год, учащиеся освоили за четыре месяца. С тех пор чартерные школы в США (входят в государственную систему образования, но при этом имеют право экспериментировать с передовыми методами обучения и преподавания) завоевали огромную популярность. Сегодня таких школ в стране тысячи, а фонд Агасси Children’s Educational Foundation за почти 25 лет работы собрал порядка $ 300 млн для детей, которые не имели возможность получить достойное образование.

Штеффи Граф

Пока Агасси помогает детям в США, его жена Штеффи делает лучше жизнь малышей из неблагополучных регионов. Ещё в 1998-м Граф в партнёрстве с детским психологом Гамбургского университета Питером Ридессером учредила благотворительный фонд «Дети завтрашнего дня». Он помогает детям-беженцам, подвергшимся преследованиям или травмированным войной. «Встреча с этими детьми и рассказ об их душераздирающем опыте так глубоко тронули меня, что я почувствовала себя обязанной помочь», – призналась теннисистка.

В этом году фонд Штеффи отметил 25-летие Фото: Фонд Children for Tomorrow

В основном фонд Граф занимается детьми, которые прибывают из Афганистана, Ирака, Сомали и Конго. Ежегодно в Гамбурге проходят лечение около 1200 детей, также работают филиалы в Эритрее и Уганде. «Когда эти дети оказываются в Германии, о них заботятся психиатры, социальные работники, врачи и специалисты-терапевты, с которыми они могут общаться через переводчиков и невербальную терапию. Невербальные методы помогают терапевту справиться с глубокими внутренними ранами этих детей», – подчёркивает Граф.