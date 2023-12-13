Жареный лёд: в Китае набирает популярность необычное блюдо

Лёд – это блюдо, которое нужно подавать горячим? В провинции Хунань в Китае неизвестный продавец уличной еды придумал парадоксальное блюдо – жареный лёд. Видео, как мужчина занимается приготовлением, казалось бы, невозможного блюда, стало вирусным в интернете.

Продавец бросает кубики льда на гриль, слегка обжаривает, после чего посыпает чили, кумином, луком-шалот, кориандром и другими специями. В ролике показано, как покупательница пробует пикантное мороженое, называя его «острым» и «интересным».

Жареный лёд со специями стоит около $ 2, пишет издание New York Post. Хитрость в приготовлении блюда заключается в том, что его нужно готовить быстро и использовать сильный жар – кубики льда не получится быстро растопить из-за их размера.