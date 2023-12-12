Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Синоптики предупреждают: на Москву надвигается снежная буря

Синоптики предупреждают: на Москву надвигается снежная буря
На Москву надвигается снежная буря
Аудио-версия:
Комментарии

Специалисты Гидрометцентра предупреждают жителей Центрального федерального округа об ухудшении погоды. На ряд регионов надвигается настоящая снежная буря.

По данным метеорологов, днём 14 декабря в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской и Калужской областях, а 15 декабря в большинстве регионов ЦФО прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Прирост снега за сутки ожидается 15-30 сантиметров.
Читайте также:
Больше снега: 6 мест в России, где в Новый год вы точно сможете поиграть в снежки
Фото
Больше снега: 6 мест в России, где в Новый год вы точно сможете поиграть в снежки

Что касается Москвы и Московской области, непогода тоже настигнет регионы в пятницу, 15 декабря. Здесь ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, гололедица и снежные заносы на дорогах. Высота снежного покрова в этот день может увеличиться сразу на 15-25 сантиметров.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android