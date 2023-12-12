Синоптики предупреждают: на Москву надвигается снежная буря

Специалисты Гидрометцентра предупреждают жителей Центрального федерального округа об ухудшении погоды. На ряд регионов надвигается настоящая снежная буря.

По данным метеорологов, днём 14 декабря в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской и Калужской областях, а 15 декабря в большинстве регионов ЦФО прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Прирост снега за сутки ожидается 15-30 сантиметров.

Что касается Москвы и Московской области, непогода тоже настигнет регионы в пятницу, 15 декабря. Здесь ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, гололедица и снежные заносы на дорогах. Высота снежного покрова в этот день может увеличиться сразу на 15-25 сантиметров.