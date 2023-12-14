Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста Yeezy

Рэпер Канье Уэст сообщил, что новым главным дизайнером его бренда одежды и обуви Yeezy стал Гоша Рубчинский. В своих социальных сетях Уэст опубликовал соответствующий пост, в котором представил россиянина в качестве руководителя отдела дизайна в Yeezy.

Бренд Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в компанию, которая на данный момент является ведущим музыкальным и модным брендом, станет важным достижением в истории дизайна, — отметил рэпер.

Вместе с этим стало известно о прекращении многолетнего сотрудничества Рубчинского с японским брендом Comme Des Garons. История Гоши и Канье Уэста началась ещё в 2018 году. Тогда рэпер опубликовал эскиз татуировки, которую нарисовал для него Рубчинский. Тогда иностранные поклонники рэпера утверждали, что российский дизайнер использовал готовые шрифты, а в его работе нет ничего уникального.

Гоша Рубчинский является одним из главных лиц современного дизайна. В 2016 году он даже вошёл в топ-500 влиятельнейших людей мира моды по версии Business of Fashion. До 2018 года Рубчинский выпускал одежду под одноимённым брендом, вдохновляясь уличным стилем, а также личными воспоминаниями о 90-х.