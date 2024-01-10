2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год стал официально самым жарким годом за всю историю наблюдений. Эксперты сообщили, что средняя глобальная температура в прошлом году достигла рекордных 14,98 градуса по Цельсию.

Температуры в 2023 году, вероятно, превысят температуры любого периода за последние 100 000 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал 2016 году. Тогда средняя мировая температура составляла 14,81 градуса. Одной из причин такого потепления являются выбросы парниковых газов. Повышение температуры воздуха в 2023 году привели к серьёзным климатическим катастрофам: засухам, наводнениям, лесным пожарам, тропическим штормам.

Эксперты также отмечают, что рекорд самого жаркого за всю историю наблюдений месяца завоевал июль 2023 года.