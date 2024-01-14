Без макияжа и в дерзкой косухе: 57-летняя Синди Кроуфорд снялась для обложки журнала

Кажется, красотка Синди Кроуфорд понятия не имеет, что такое возраст и морщинки. Топ-модели в этом году исполнится 58 лет, однако она по-прежнему может дать фору молодым манекенщицам. Судя по всему, уходить на заслуженный отдых звезда не собирается и поэтому продолжает активно сниматься для глянца.

Синди Кроуфорд Фото: Harper's Bazaar

В этот раз Кроуфорд предстала перед поклонниками на обложке свежего номера журнала Harper's Bazaar. Модель попозировала перед камерой без макияжа и в дерзкой косухе, стоя на фоне живописного ландшафта. Изменять своему стилю Синди не стала — роскошные волосы она уложила аккуратными волнами.

Кроуфорд признавалась, что именно шевелюра всегда была её особой гордостью. Однажды модель попала в скандал из-за стилиста, который умудрился отрезать волосы Синди без её разрешения. По словам Кроуфорд, неприятный инцидент произошёл с ней в Риме во время работы с фотографом Патриком Демаршелье. С того момента модель ещё более пристально ухаживает за локонами и бережёт их от рук непроверенных стилистов.