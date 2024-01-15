Постоянная тревога и невроз: актёр Кит Харингтон рассказал о сложностях жизни со СДВГ

Жизнь звезды «Игры престолов» Кита Харингтона разделилась на «до» и «после» в 2019 году. Во время лечения от алкогольной зависимости у актёра выявили синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). С того момента Киту стало работать ещё сложнее.

В новом интервью Харингтон рассказал, что уже не справляется с режимом многозадачности и с большим трудом сосредотачивается на работе. Из-за сильной перегрузки актёр становится раздражительным и сталкивается с тревогой. Справиться с этими неприятными симптомами Киту помогает душ – вода будто смывает всю тяжесть и даёт ему возможность «начать день заново».

Я осознал, как это влияет на мою жизнь. К моему счастью, я оказался в нужном месте в нужное время, — подчеркнул Харингтон.

По словам звезды, ещё в раннем детстве он испытывал сложности в общении со сверстниками, а стремительно растущая популярность только усугубила ситуацию. Со временем к этой проблеме добавился невроз, который в один момент довёл Кита до срыва. Сейчас благодаря специалистам и любимой жене актёр чувствует себя гораздо лучше и почти приспособился к жизни с синдромом.