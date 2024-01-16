Королевская несушка: принц Гарри и Меган Маркл спасли курицу, которую обижали сородичи

Неожиданно для поклонников телеведущая Эллен Де-Дженерес сообщила о том, что принц Гарри и Меган Маркл стали новыми хозяевами её курицы по кличке Синки. За этой забавной, на первый взгляд, историей стоит непростая ситуация.

Эллен уже давно занимается разведением пернатых, а на её участке стоит целый курятник. Прямо перед Рождеством с одной из подопечных ведущей произошла беда – во время драки она сломала лапку. Сородичи никак не хотели принимать Синки, поэтому было принято решение отселить бедолагу.

К счастью, взять на себя роль спасителей пернатых решили принц Гарри и Меган Маркл, которые живут на соседнем с Эллен участке. ДеДженнерс выходила несчастную курицу и передала её в заботливые руки Сассекских.

Курица Синки Фото: Из личного архива Эллен ДеДженнерс

Даже не могу представить, какая королевская жизнь теперь ждёт Синки! – пошутила у себя в социальных сетях телеведущая.

Судя по всему, теперь курица действительно живёт с шиком и чувствует себя превосходно. В Сети не сомневаются, что Гарри и Меган как следует позаботятся о птице и сделают всё для её спокойствия и комфорта.