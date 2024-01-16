Тейлор Свифт подарила свой шарф поклоннице, замёрзшей на стадионе во время матча

Тейлор Свифт называют одной из самых милых знаменитостей, ведь она всегда с большим удовольствием общается с поклонниками и даже делает им памятные подарки. Тейлор в очередной раз показала свою доброту во время матча между командами по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и «Долфинс».

Уже несколько месяцев певица встречается со спортсменом Трэвисом Келси, выступающим за «Канзас-Сити Чифс». Несмотря на колоссальную занятость, Свифт старается посещать все матчи возлюбленного и всегда болеет за него в забавном фанатском шарфе или толстовке.

Тейлор Свифт с поклонницами Фото: Из личного архива Бет Линч

На одном из последних матчей Тейлор появилась как раз в своём любимом красном шарфе. Девушка заметила, что многие сидящие на трибунах сильно замёрзли, поэтому поспешила подарить свой атрибут болельщика одной из зрительниц на стадионе.

Счастливицей оказалась Бет Линч, которая уже не первый год слушает песни Тейлор. Позднее у себя в социальных сетях Бет рассказала, что посетила концерт Свифт, на который надела тот самый красный шарф команды «Канзас-Сити Чифс», подаренный певицей.