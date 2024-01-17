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Популярная фитнес-блогерша скончалась в 35 лет после операции по шунтированию желудка

Блогерша, прославившаяся после шунтирования желудка, неожиданно скончалась в 35 лет
Мила Де Хесус
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По советам фитнес-блогера Милы Де Хесус худели тысячи женщин по всему миру. Бразильянка прославилась на весь интернет благодаря своей идеальной фигуре. Девушка не скрывала, что стройности ей помогла добиться операция. 12 января сердце Милы остановилось.

Блогерше было всего 35 лет. Она воспитывала четверых детей, а несколько месяцев назад вышла замуж во второй раз. Пока неясно, что именно могло стать причиной смерти Милы, которая не жаловалась на самочувствие и вела активный образ жизни.

Известно лишь, что в октябре 2023 года Де Хесус поставили псориаз, поразивший 80% тела модели. Тогда звезда соцсетей рассказывала, что усиленно борется с этим недугом и не сомневается в том, что сможет поправиться.

Пользователи Сети стали подписываться на блог Милы ещё в 2017 году, когда она решилась на операцию по шунтированию желудка. По словам девушки, она ни разу не пожалела о своём решении лечь под нож. Не исключено, что именно последствия хирургического вмешательства могли стать причиной смерти звезды.

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