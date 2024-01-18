Пернатая модель в деле: Ирина Шейк снялась на ферме с курицей в руках

После новогодних праздников на берегу океана Ирина Шейк стремительно врывается в рабочие будни. Модель – большая любительница креативных фотосессий, поэтому часто удивляет поклонников необычными снимками. В этот раз красотка снялась не одна – творческую пару ей составила курица.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

У себя в социальных сетях Шейк поделилась фотографиями с пернатой, которая умиротворённо устроилась на руках модели. Для съёмки Ирина надела длинное бархатное платье, кожаный тренч и солнечные очки. Образ в стиле кантри модель дополнила винтажной сумочкой GUCCI и стильными ботильонами.

Судя по всему, атмосфера во время фотосессии царила действительно забавная. Фотограф поймал Ирину в момент, когда она громко смеялась. Поклонники Шейк пришли к выводу о том, что в перерывах между модными показами она проводит время на ферме. Конечно, пока Шейк вряд ли готова обзавестись собственным курятником, однако кто знает, на что модель решится через пару лет.